Reggio Emilia, denuncia il furto dell'auto per non pagare le multe, operaio nei guai

Pensava di espletare una mera formalità congedandosi dai carabinieri con estrema tranquillità, dopo aver denunciato il furto della sua Renault Clio che, a suo dire, gli era stata rubata. Me è finito nei guai, perché aveva messo in scena il furto per sottrarsi alle procedure esecutive di Equitalia, dopo il mancato pagamento delle multe. E' accaduto in un comune dell'Appennino reggiano, dove i carabinieri, insospettiti per le «falle» contenute in denuncia, hanno verificato che l'operaio reggiano di 62 anni, residente a Viano, era responsabile di una a simulazione di reato.

Domenica 29 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:51



© RIPRODUZIONE RISERVATA