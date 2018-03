Cremona, atti osceni in ufficio davanti alla finestra: 10mila euro di multa per un impiegato

Si masturbava davanti al computer con la webcam accesa, mentre era alla scrivania in ufficio, ben visibile dall'esterno: per questo un impiegato di Crema (in provincia di Cremona) ha ricevuto un verbale per atti osceni in luogo pubblico e una multa da 10 mila euro. Alcuni giorni fa, di sera, la Polizia è stata chiamata perché da un locale frequentato da ragazzini è arrivata la segnalazione dell'impiegato che si stava masturbando nel palazzo di fronte, ben visibile dalla finestra dato che aveva la luce accesa e non c'erano tende. Quando sono andati a controllare, gli agenti lo hanno trovato con i pantaloni calati. A quel punto la polizia gli ha notificato un verbale di contestazione per atti osceni che prevede il pagamento di una sanzione di 10.000 euro.

Sabato 10 Marzo 2018



