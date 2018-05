Settimana della ricerca, seminari della fondazione The Bridge

La Fondazione The Bridge apre le porte al mondo esterno, durante la settimana delle tre R , Ricerca, Rete, Rigenerazione. Oggi alle 19, sarà inaugurata la nuova sede milanese in via Raffaele Lambruschini, 36 a Milano. Per l'occasione Alessandro Cecchi Paone modererà l'incontro dedicato alla Salute, comitati etici e rilancio della sperimentazione clinica nel regolamento europeo.



La Fondazione the Bridge è un punto di riferimento nel panorama degli enti che si occupano di interventi sanitari e sociali, e vanta partnership a livello nazionale e internazionale. Grazie anche a questa attività, Fondazione The Bridge si pone come esempio di trasparenza nelle iniziative di Regolamento Sanitario Internazionale (R.S.I.). La Fondazione inoltre promuove e sostiene attività di ricerca scientifica, istruzione e formazione nell’ambito sanitario e sociale, grazie anche al supporto dei 23 membri del consiglio di amministrazione e del comitato scientifico, tutti professionisti di settore come: Oncologia, Reumatologia, Infettivologia, Ginecologia, Gastroenterologia, Farmaci biosimilari, Salute e ambiente, Finanza e Sanità.

