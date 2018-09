Roma, settemila poliziotti dal Papa per il 50° anniversario della loro associazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si terrà questa mattina presso l'Aula Paolo VI in Vaticano l'udienza di Sua Santità Papa Francesco dedicata al 50 ° anniversario della fondazione dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato. Saranno 7.000 i poliziotti, provenienti da tutta Italia, che, accompagnati dalle famiglie, vi prenderanno parte per ricordare mezzo secolo di storia all'insegna dell'appartenenza e della tradizione. «Cinquanta anni di valori, impegno e passione» lo slogandelle celebrazioni dell'Anps che verrà tradotto in iniziative musicali e testimonianze. Un programma ricco e variegato, raccontato dalla giornalista Paola Saluzzi. Ad allietare la cerimonia la Banda Musicale della Polizia di Stato che, diretta dal maestro Maurizio Billi, con la sua esperienza novantennale e con musicisti d'eccellenza,selezionati dai più famosi conservatori, eseguirà brani celebri di Rossini, Piazzolla, Morricone, Mancini, Shostakowich, Desmond.Saranno presenti: il Capo della Polizia, Franco Gabrielli, i vertici del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, il Presidente dell'Associazione, Claudio Savarese. L'Associazione Nazionale Polizia di Stato è stata fondata nel1968 e vede la partecipazione volontaria tanto di poliziotti in congedo quanto di quelli in servizio, oltre a benemeriti, volontari e soci onorari. Sono 167 le sezioni italiane, 2 quelle estere con sede a Toronto e New York con oltre 32.000 soci impegnati in iniziative di volontariato sociale che vanno dall'organizzazione di eventi ricreativi, alla vigilanza davanti alle Scuole; dal concorso alle attività di protezione civile, alle lezioni sull'educazione alla legalità agli studenti; dalle attività a tutela dell'ambiente e del patrimonio artistico, alsostegno agli anziani; dall'organizzazione di eventi benefici, alla collaborazione con altre associazione ed Enti. Tra queste la Comunità di Sant'Egidio per il soccorso ai bisognosi in quell'ottica di prossimità condivisa che caratterizza lo spirito dell'Associazione. L'Anps è custode del Medagliere della Polizia di Stato che rappresenta il sacrificio e la dedizione dei tanti operatori che hanno perso la loro vita per garantire il rispetto delle leggi etutelare la sicurezza della Paese.