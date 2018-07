Tornano dallo shopping e nella loro auto spunta un serpente: choc in Costiera

di Ilenia De Rosa

VICO EQUENSE - Parcheggiano l'auto in via Roma, vanno a fare spese, al ritorno trovano un serpente nella vettura. E' accaduto in mattinata a una coppia di turisti, originari del Piemonte, in vacanza in costiera. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco per risolvere il problema, dinanzi agli occhi increduli di decine di passanti.I coniugi, al rientro dalla passeggiata, nell'aprire le portiere dell'autovettura si sono resi conto dell'anomala presenza. Si sono immediatamente rivolti alla polizia municipale per chiedere un intervento. I vigili hanno contattato i pompieri di Piano di Sorrento, giunti sul posto dopo pochissimo tempo.L'animale era all'interno della vettura, area guidatore: dai movimenti è sembrato in buone condizioni di salute. Un po' meno, invece, i due turisti, spaventati per la particolare presenza. I vigili del fuoco hanno preso l'animale per portarlo al centro veterinario di Piano di Sorrento e consentire ai vacanzieri di riappropriarsi dell'auto in tranquillità.