Senigallia, la soffitta di casa diventa una base di spaccio: tre minorenni nei guai

Avevano avviato un'attività di spaccio di hashish e marijuana in soffitta. Così tre studenti 17enni sono finiti sotto inchiesta. Uno è agli arresti domiciliari, mentre gli altri due sono stati denunciati a piede libero. A scoprirli, i carabinieri del Norm di Senigallia. I ragazzi sono tutti accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Sono stati sequestrati 85 grammi di hashish pronti per essere venduti. Ad insospettire i militari, il via vai di giovanissimi in un condominio nel quartiere "Vivere Verde". Ieri, dopo ore di appostamento, i carabinieri hanno fermato due giovani mentre uscivano da una soffitta.



La perquisizione del locale ha fatto emergere un contenitore di plastica contenente due pezzi di hashish, 48 dosi della stessa sostanza confezionate con cellophane e due bilancini. Il ragazzo in possesso della chiave ha dichiarato che la droga era sua. Dalle indagini è emerso il coinvolgimento di un terzo 17enne, denunciato. La convalida d' ìarresto per il ragazzo ai domiciliari si terrà la prossima settimana davanti al Tribunale per i minori.

Sabato 30 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:49



