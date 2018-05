Senigallia: licenziata perché nera, Fatima riceve offerta di lavoro da imprenditore di Firenze

Fatima Sy, la senegalese che ieri ha denunciato di non essere stata confermata nel posto di lavoro in una casa di riposo a Senigallia (Ancona) perché nera: un imprenditore di Firenze le ha offerto un lavoro.



«Se vorrà venire a Firenze

- ha scritto Massimo Mattei su Facebook,

-. Fin da ora mi metto in contatto con la prefettura di Ancona per dare a lei un'opportunità. Al razzismo si dice no. Sempre».



«Fatima è una donna senegalese di 40 anni con due figli - sottolinea inoltre Mattei nel post - Entra a lavorare in prova in una casa di riposo a Senigallia. Alcuni anziani la trattano male apostrofondola con epiteti razzisti. L'azienda non la conferma al lavoro». Che un anziano, aggiunge Mattei, «possa offendere un'operatrice non mi stupisce. Capita. Che un'azienda si pieghi al razzismo sì, mi stupisce e mi indigna. Mi fa anche rabbia e schifo».



«Nessuna discriminazione, solo un increscioso equivoco», dice oggi il sindaco di Senigallia Maurizio Mangialardi. «Conosco benissimo la realtà sociale dell'Opera Pia Mastai Ferretti, nonché il valore e le grandi doti umane del suo presidente Mario Vichi. Così come conosco altrettanto bene la professionalità e le competenze delle donne e degli uomini messe a disposizione dalla Cooperativa Progetto Solidarietà per fare di questa struttura un'eccellenza che guarda a tutto il territorio, in grado di offrire servizi di qualità per la tutela degli anziani e delle loro fragilità».



«Non ho dubbi, quindi - aggiunge -, nel dire che il clamore suscitato intorno al presunto caso di Fatima è del tutto ingiustificato e, soprattutto, non ha nulla a che fare con il razzismo. Mi dispiace che abbia vissuto la vicenda in questo modo e le sono vicino, ma - ribadisce il sindaco Mangialardi - posso assicurare che per le ragioni già espresse dall'Opera Pia Mastai Ferretti e dalla stessa Cooperativa, l'intera questione non può che essere ricondotta a un increscioso equivoco».

sarò ben lieto di prenderla con me a lavorareimpegnato nel settore dell'assistenza agli anziani ma anche ex assessore comunale nella giunta di Matteo Renzi quando era sindaco