Ritrovata la sedicenne scomparsa: era in hotel con il fidanzato

di Davide Tamiello



MESTRE - Sta bene e ora tornerà a casa. La fuga d’amore della 16enne Gioia Mini e del suo ragazzo, Romulus Adrian Man, 22 anni, si è conclusa in un albergo di Genova. I carabinieri, che avevano diffuso l’allerta a livello nazionale, l’hanno trovata qui ieri pomeriggio, dopo due angoscianti giorni di ricerche. La famiglia è partita subito per la città ligure: al grande spavento adesso seguirà il momento del dialogo. La ragazza non dava più notizie di sé da martedì mattina. Aveva spento il telefono e si era messa in viaggio con il fidanzato che, però, è maggiorenne. Atto di ribellione o di indipendenza? Gioia, dice chi la conosce bene, è una ragazza con la testa sulle spalle. Pochi fronzoli e una vita come tante coetanee: scuola, parrocchia e i bambini a cui insegna il catechismo. L’idea di una fuga romantica ha presto preso il sopravvento.

Venerdì 24 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:01



© RIPRODUZIONE RISERVATA