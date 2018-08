Scomparsa Raja, il cane eroe del terremoto di Ischia: salvò i fratellini sotto le macerie

Momenti di apprensione per Raja, il pastore belga in dotazione alle Unità Cinofile di Benevento che aiutò a salvare i fratellini rimasti sotto le macerie della loro casa durante il terremoto a Ischia. Raja e il suo padrone, il funzionario dei vigili Giuseppe Bove, furono destinatari di encomio da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per le brillanti operazioni di salvataggio.LEGGI ANCHE Terremoto Ischia, salvato neonato di 7 mesi: il piccolo Pasquale sta bene Raja, secondo il racconto del suo conduttore, ha saltato la recinzione di casa spaventata dai lampi e dai tuoni del temporale che si è abbattuto su Apice (Benevento), dove il pompiere vive con la sua famiglia. Su Facebook, intanto, è stato lanciato l'appello da parte dei proprietari.