Sciopero Enav, è paralisi nei cieli. «Cancellati già 721 voli in Italia»

Caos in tutti gli aeroporti italiani a causa dello sciopero dei controllori di volo dell'Enav. Praticamente volare in questo momento. Sono oltre 700 le cancellazioni di voli, tra arrivi e partenze, su tutto il territorio nazionale. È quanto risulta dagli ultimi dati dell'Enac. Il dato aggiornato alle ore 10 in base ai dati ricevuti dagli aeroporti, è di 721 cancellazioni tra arrivi e partenze, su tutto il territorio nazionale.

Martedì 8 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:35



