Scioperi, tegola sull'esodo di fine luglio: nel weekend si fermano treni e aerei

Fine luglio nero sul fronte del trasporti. Mentre milioni di italiani si apprestano a mettersi in viaggio per il grande esodo estivo ecco arrivare puntuali gli scioperi a raffica nel settore dei trasporti. Sono stati fissati tra sabato 21 e domenica 22 luglio diversi grandi scioperi nel settore dei trasporti. Riguarderanno i treni gestiti da Trenitalia, Trenord e Italo; i controllori degli aerei di Enav - la società che gestisce il traffico aereo italiano – e tutti i suoi dipendenti negli aeroporti o nei centri di controllo di Roma, Milano, Venezia, Padova, Cagliari, Catania, Palermo e Lamezia Terme; i dipendenti della compagnia aerea low cost spagnola Vueling e quelli della compagnia italiana Blue Panorama. Il 22 e il 23 luglio, poi, sciopererà il personale della rete di Autostrade per l’Italia. E il 25 e il 26 luglio sarà la volta di Ryanair



TRENI



Uno sciopero nazionale di 24 ore dei dipendenti del Gruppo Fs Italiane è stato proclamato da alcune sigle sindacali autonome dalle 21 di sabato 21 luglio alle 21 di domenica 22 luglio. Lo fa sapere Fs in una nota.

Lo sciopero dei treni di Italo: potrebbero subire ritardi e cancellazioni solo sabato 21 luglio. Per il momento l’azienda non ha pubblicato la lista dei treni cancellati, che solitamente diffonde con un certo anticipo.

Lo sciopero dei treni di Trenord: nel trasporto ferroviario regionale della Lombardia potrebbero esserci problemi dalle 21 di sabato 21 luglio alle 21 di domenica 22 luglio. Non ci sarà nessuna fascia orarie di garanzia. Sabato viaggeranno regolarmente i treni già in corsa o con partenza prevista prima delle 21 e con arrivo previsto entro le 22.



AEREI



Sabato 21 luglio sono previste diverse azioni di sciopero della durata di 24 ore dei controllori di volo dell'Enav. Lo fa sapere l'Ente per l'aviazione al volo, precisando che le parti si vedranno domani presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per un incontro mirato a finalizzare il negoziato. Gli scioperi previsti sono due nazionali, uno indetto dalle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, Uiltrasporti e UNICA ed uno indetto dall'organizzazione sindacale UGL-TA. Inoltre sono previsti diversi stop locali: Centro di Controllo d'Area di Brindisi - due distinte azioni di sciopero indette da FILT-CGIL, FIT-CISL, Ultrasporti, UNICA e UGL-TA; Centro di Controllo d'Area di Milano - indetto da UNICA; Centro di Controllo d'Area di Padova - due distinte azioni di sciopero indette da FILT-CGIL, FIT-CISL, Uiltrasporti, UNICA e UGL-TA; Aeroporto di Cagliari - due distinte azioni di sciopero indette da UNICA e FIT-CISL; Aeroporto di Catania - indetto da FIT-CISL, Uiltrasporti e UNICA; Aeroporto di Lamezia Terme - indetto da UNICA; Aeroporto di Palermo - indetto da FIT-CISL, Uiltrasporti e UNICA; Aeroporto di Pescara - indetto da FIT-CISL e UNICA; Aeroporto di Roma Ciampino - due distinte azioni di sciopero indette da FILT-CGIL, FIT-CISL, Uiltrasporti, UNICA e UGL-TA; Aeroporto di Roma Fiumicino - indetto da UGL-TA e UNICA; Aeroporto di Venezia Tessera - indetto da FIT-CISL e UNICA.



Il 25 e il 26 luglio 2018 il personale di cabina Ryanair sciopera per chiedere che la compagnia aerea rispetti i diritti dei lavoratori. Lo sciopero è stato annunciato il 5 luglio 2018, e interesserà Italia, Spagna, Belgio e Portogallo.

Il personale Ryanair chiede inoltre che l’azienda riconosca i rappresentanti eletti da ciascuna organizzazione per negoziare un accordo collettivo.





AUTOSTRADE



Riguarderà «tutto il personale della rete Aspi – Autostrade per l’Italia e delle società di servizi collegate» (esattori del pedaggio, personale degli impianti, del centro radio e ausiliari alla viabilità) in tre fasce: dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22 di domenica 22 e dalle 22 di domenica alle 2 di lunedì 23. È stato indetto da FILT CGIL, FIT CISL, UIL Trasporti, SLA CISAL e UGL «su temi occupazionali ed economici».

















Marted├Č 17 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:12



