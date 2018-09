Gallipoli, schianto con la moto: in prognosi riservata due sorelle

Ultimo aggiornamento: 19:05

Sono entrambe in prognosi riservata Sara e Martina Aquila, rispettivamente 19 e 25 anni, di Alezio: questa mattina attorno alle 11 percorrevano la Provinciale che collega Alezio a Gallipoli a bordo della loro moto, una Honda 600 quando, per cause ancora in corso di accertamento, si sono schiantate contro una Fiat 500. L'incidente è avvenuto nei pressi del caseificio, a circa un chilometro di distanza dall'ospedale di Gallipoli.Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli per mettere l'area in sicurezza, dal momento che l'auto perdeva benzina. Ai vigili urbani di Gallipoli il compito di effettuare i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. All'arrivo delle ambulanze, la situazione delle due sorelle è apparsa subito grave, tant'è che è stato disposto per entrambe il trasferimento all'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce.Qui Martina è stata sottoposta a intervento chirurgico per una frattura al bacino. La sorella minore, Sara, ha riportato una lieve emorragia cerebrale e si trova in Rianimazione. Per entrambe, la prognosi è riservata.