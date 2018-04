Morto a 5 anni schiacciato dal trattore. Due paesi in lutto per Guglielmo, indagato il papà

di Domenico Zurlo

Il dramma del piccoloha sconvolto due paesini, due comunità: della tragedia di, il bambino di 5 anni morto schiacciato dal trattore guidato dal papà ieri pomeriggio, si continua a parlare a Pontenure e Carpaneto, in provincia di Piacenza.Il terribile incidente è avvenuto a Pontenure, lungo la strada Cervellina: il papà, Francesco, era alla guida del mezzo che tagliava l’erba del ciglio stradale, mentre il figlioletto sedeva al suo fianco. All’improvviso però il trattore ha agganciato un ponticello di metallo che scavalca il canale, facendo ribaltare il mezzo: il bimbo è rimasto schiacciato sotto il trattore. Inutili gli sforzi dei soccorritori, che hanno inizialmente tentato di sollevare a braccia il mezzo per liberare Guglielmo, rimasto imprigionato.La tragedia ha colpito profondamente sia la comunità di Pontenure sia quella di Carpaneto: tragico il dolore della famiglia, molto conosciuta in entrambi i paesini, per la drammatica perdita di una piccola vita. «La comunità è sconvolta da questa tragedia ed è vicina alla famiglia», ha commentato il sindaco Manola Gruppi, che ha annunciato l’intenzione del Comune di proclamare il lutto cittadino nel giorno in cui si terranno i funerali del bambino.Intanto il papà è stato indagato per omicidio colposo: la procura della Repubblica di Piacenza ha aperto un fascicolo a carico dell'uomo, che era alla guida del trattore al momento dell'incidente. Dalle prime indagini svolte dai carabinieri pare che le testimonianze raccolte confermino in pieno la dinamica del tutto accidentale dei fatti.