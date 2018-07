Scarafaggio nei ravioli, donna incinta torna nel "take away" per protestare: presa a bastonate

LEGGI ANCHE

Ha detto di aver trovato uno scarafaggio in uno dei ravioli acquistati per pranzo in un ristorante cinese. Per protesta è tornata per lamentarsi nel take away, ma è stata cacciata via a colpi di manico di scopa.E' accaduto in un ristorante cinese a Torino, come scrive TorinoToday. Dopo l'aggressione è arrivata la polizia. La donna, è una 35enne italiana incinta al sesto mese di gravidanza. Secondo il racconto la futura mamma aveva acquistato i ravioli in una vaschetta di alluminio per il pranzo.Ma una volta aperti aveva scoperto l'intruso: uno scarafaggio vivo e vegeto. E così, dopo aver documentato tutto col telefonino, è tornata nel locale per fare valere le proprie ragioni e chiedere quantomeno il rimborso.Ma invece di oottenere giustizia, uno dei gestori l'ha colpita con il manico di una scopa. Così, è fuggita in un bar e ha chiamato il 112. Una volta accompagnata all'ospedale per verificare che col bambino in arrivo fosse tutto a posto la donna ha presentato una doppia denuncia, sia per le botte ricevute che per l'insetto nel pranzo.