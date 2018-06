Caso Consip, la Cassazione conferma: reintegrato Scafarto

La Cassazione conferma la reintegra del maggiore Gianpaolo Scafarto, il carabiniere responsabile dell'indagine su Consip, accusato di aver modificato l'informativa finale dell'indagine Consip, aggiungendo dettagli che puntavano ad evidenziare una responsabilità dell'ex presidente del consiglio, Matteo Renzi.

Come aveva già stabilito il Riesame, per Scafarto non ci sarebbero gravi indizi di colpevolezza, dice ora la Cassazione. Il carabiniere ex Noe è accusato di falso, violazione di segreto, frode in processo penale, depistaggio.

Marted├Č 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:47



© RIPRODUZIONE RISERVATA