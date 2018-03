Sassari, investita da auto pirata e trovata morta in strada: ore prima aveva litigato con il fidanzato

È una cittadina russa di 24 anni, residente a Sassari, la donna investita a Macomer (Nuoro) e trovata morta sulle strisce pedonali nel crocevia tra la via Nenni e il corso Umberto. Al momento l'ipotesi di reato è omicidio stradale contro ignoti, ma la vicenda presenta alcuni punti oscuri. Secondo una prima ricostruzione degli uomini della Squadra Mobile di Nuoro che, con gli agenti del Commissariato di Macomer stanno effettuando le indagini, la ragazza insieme al fidanzato - pregiudicato per reati in materia di stupefacenti ed estorsione - avrebbe partecipato nelle ore precedenti ad un festino privato a casa di amici, durante il quale avrebbero fatto abuso di sostanze alcoliche.



I due si sarebbero quindi allontanati a bordo dell'auto di proprietà del giovane, per percorrere alcune vie del paese. Probabilmente a seguito di un litigio con la compagna, l'uomo l'avrebbe fatta scendere dall'auto, lasciandola vagare a piedi per le vie del centro. Successivamente l'uomo sarebbe tornato indietro, per restituire alla ragazza alcuni effetti personali e avrebbe raccontato di averla ritrovata esanime sull'asfalto. Gli inquirenti in queste ore visionano le immagini riprese dalle telecamere di alcuni sistemi di videosorveglianza presenti sul posto per ricostruire la dinamica dei fatti e risalire dell'investimento.

