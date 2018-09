Sassari, 14enne accoltella compagno della madre per salvarla dalle botte

Un ragazzo di 14 anni è stato arrestato dalla Polizia a Sassari dopo aver accoltellato il compagno della madre. Il minorenne ha impugnato un coltello per difendere la mamma che, per l'ennesima volta, veniva aggredita e picchiata dal suo uomo. L'episodio è avvenuto ieri sera nella zona di via Napoli, al centro della città: sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra Volanti della Questura di Sassari e il 118. Il ferito è stato trasportato all'ospedale Santissima Annunziata, dove si trova ricoverato in gravi condizioni, ma la sua vita non sarebbe in pericolo. Sulla vicenda indagano gli agenti della Squadra Mobile di Sassari, guidati dal dirigente Dario Mongiovì. Il minorenne, arrestato, è stato accompagnato questa mattina in una Comunità terapeutica per adolescenti, su disposizione della Procura di Sassari. Ultimo aggiornamento: 13:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA