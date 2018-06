Migranti sbarcano in Sardegna e fanno incursione in un ristorante: arrestati mentre rubano soldi e cibo

Avevano messo piede sulla spiaggia del sud della Sardegna solo da qualche minuto e hanno subito tentato un furto. L'intervento dei carabinieri, però, ha mandato in fumo le loro intenzioni. Due dei 13 algerini, un 25enne e un 36enne, sbarcati questa mattina sulla spiaggia di Santa Margherita di Pula, al Pinus Village, sono stati arrestati. I due, appena scesi dal barchino a bordo del quale viaggiavano con altri 11 connazionali, si sono spostati raggiungendo il ristorante «Incanto del Mar» al Pinus Village. Hanno forzato una finestra sul retro e si sono introdotti nell'esercizio. In pochi istanti hanno rubato 150 euro dalla cassa e prelevato pesce e altro cibo per un valore stimato in circa mille euro.



Ma il furto è andato male. I carabinieri delle stazioni di Pula e Domus de Maria, dipendenti dalla compagnia di Cagliari, guidata dal tenente Stefano Martorana, erano già arrivati sul posto. I due sono stati bloccati immediatamente: adesso si trovano nella camera di sicurezza della Stazione di Villanova in attesa del processo.

Sabato 2 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:33



