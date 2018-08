Bomba d'acqua in Puglia, danneggiato un ristorante sulla marina

Rapporti sessuali su una panchina del parco davanti ai bambini. Ovvero atti osceni in luogo pubblico: è questa l'accusa scattata per una coppia senza fissa dimora, 35enne romana lei,...

Chi non ha mai preso qualche conchiglia dalla spiaggia come souvenir? E così aveva fatto anche una coppia in vacanza in Sardegna, nella Gallura. Ma sono stati visti dal personale della...