San Severino, schianto in auto: giovane mamma muore dopo una settimana di agonia

SAN SEVERINO – Ilaria Raggi non ce l’ha fatta. Si è spenta all’ospedale di Torrette di Ancona la giovane mamma che martedì scorso era stata coinvolta in un terribile frontale lungo la strada provinciale «Murattiana», che collega Tolentino con il territorio di Pollenza, in contrada Cisterna, poco lontano dalla sede dell’Arena.



La donna con il figlio di 12 anni viaggiava a bordo di una Toyota Yaris da Pollenza verso Tolentino, quando improvvisamente si è scontrata con un autocarro, che trasportava un piccolo bobcat, condotto da un cinquantaseienne, residente a Caldarola, che proveniva dalla corsia opposta. L’impatto è stato violentissimo. Con l’urto la vettura è sbalzata sulla corsia opposta di marcia finendo contro un furgone Fiat Ducato che viaggiava nella stessa direzione della Toyota. Il figlio è ancora ricoverato in condizioni più rassicuranti.

Martedì 22 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:50



© RIPRODUZIONE RISERVATA