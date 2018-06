San Giuliano Milanese, anziano strangolato in casa: il badante rischia il processo

Lo avrebbe strangolato al culmine di un litigio. Ora, un salvadoregno di 34 anni irischia di finire sotto processo per omicidio volontario, con l'accusa di aver ucciso un pensionato di 71 anni di San Giuliano Milanese, Antonio Izzo, trovato senza vita nel pomeriggio del 26 novembre del 2017 nell'appartamento in cui viveva. La procura di Lodi ha firmato una richiesta di rinvio a giudizio a suo carico.



Lo straniero, che non ha precedenti penali, era arrivato in Italia il mese prima dell'omicidio per cercare lavoro. Era stato assunto come badante dal pensionato, che lo ospitava a casa sua. Il 34enne, dopo l' arresto, aveva solo ammesso di aver avuto un acceso litigio con il datore di lavoro dopo essre stato licenziato.

Marted├Č 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:59



© RIPRODUZIONE RISERVATA