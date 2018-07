Ryanair, domani stop di 24 ore. Ira sindacati: «Vogliono impedirci di scioperare»

Domani sciopero di 24 ore di piloti ed assistenti di volo Ryanair delle basi italiane, con presidi negli aeroporti di Bergamo Orio al Serio, Milano Malpensa, Pisa, Roma Ciampino, Napoli Capodichino. A proclamare la protesta in Italia sono Filt Cgil e Uiltrasporti, che spiegano: «lo sciopero è per il diritto ad un contratto collettivo e per il riconoscimento dei diritti dei lavoratori, e si inserisce nel quadro internazionale di scioperi del personale navigante Ryanair di domani e dopodomani indetti dai sindacati spagnoli, belgi, portoghesi e irlandesi». « Ryanair - sottolineano Filt e Uilt - finora si è rifiutata di sedersi con i sindacati maggiormente rappresentativi tra i suoi dipendenti in Italia, impedendo la negoziazione di un contratto collettivo di lavoro di diritto italiano che garantisca tutte le tutele previste dall'ordinamento del nostro Paese. Con il suo reiterato comportamento la compagnia irlandese sta procurando gravi disagi a tutto il personale europeo, impedendo la libertà sindacale ai propri dipendenti, non riconoscendo i diritti salariali, previdenziali e assistenziali ai lavoratori, e continuando ad utilizzare parte del personale navigante reclutato da agenzie estere di somministrazione, determinando un dumping salariale interno ed una giungla di regole non ammissibili per l'Ue».



Sempre secondo i sindacati Ryanair sta facendo una «massiccia operazione di pesante modifica dei turni di una quantità inusualmente elevata di piloti e assistenti di volo ai quali vengono cancellati, con poche ore di preavviso, giorni di riposo regolarmente assegnati sul turno sostituiti con impieghi di riserva aggiuntiva anche in aeroporto» in coincidenza con lo sciopero di domani 25 luglio. Lo denunciano Filt Cgil e Uilt in una lettera a Ryanair, Ministero del lavoro, Garante degli scioperi ed Enac, parlando di condotta «palesemente antisindacale, illecita e illegittima».

Martedì 24 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:56



