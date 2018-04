Rubano bici a ragazzo autistico, gara di solidarietà per ricomprarla

E' diventato virale l'appello del padre di Edoardo, il ragazzo autistico di 14 anni a cui è stato rubato il tandem.



Fulvia e Umberto, i genitori del ragazzo, raccontano la solidarietà da cui sono stati letteralmente travolti. Moltissimi infatti non solo hanno condiviso l'annuncio ma si sono proposti per ricomprare la bici a Edoardo e restituirgli la libertà e il sorriso. Tra loro un imprenditore veneto, che ha voluto mantenere l'anonimato, ha già confermato l'acquisto di un nuovo tandem. A intervistare la famiglia del ragazzo, a cui è stata tolta non solo la bici, ma la libertà di fare attività fuori da casa, è stato Mattino 5.



La famiglia è commossa, ma il papà di Edoardo ha colto l'occasione per lanciare un appello: «Il nostro sogno è andare a Santiago ma ora vogliamo aiutare anche gli altri. È giusto che si faccia qualcosa in più anche per le altre 600mila famiglie come noi».





