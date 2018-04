Roma, tangenti e regali per ottenere appalti a Palazzo Chigi: 11 persone rischiano il processo

Tangenti e regali, dalle ristrutturazioni gratuite in casa alle vacanze in resort di lusso, fino all'assunzione nelle loro società dei figli e dei nipoti dei pubblici ufficiali che li favorivano. E ancora: telefoni, tablet e, addirittura, un pianoforte recapitato direttamente a casa e uno scooter. Era il copione seguito dagli imprenditori David e Danilo Biancifiori per ottenere commesse e appalti milionari banditi dalla Presidenza del Consiglio. Ora, i due rischiano di finire sotto processo insieme ad alcuni loro collaboratori e agli ex funzionari di Palazzo Chigi che, secondo la Procura di Roma, avrebbero accettato bustarelle. Per questa vicenda, che risale al periodo compreso tra il 2009 e il 2014, rischiano di finire sotto processo 11 persone, accusate, a seconda delle posizioni di corruzione e turbativa d'asta. Il pm Giorgio Orano ha notificato loro la chiusura delle indagini, atto che di norma precede la richiesta di rinvio a giudizio.



Tra gli indagati, oltre ai fratelli Biancifiori, anche il generale Antonio Ragusa, accusato di essersi mosso in favore degli imprenditori quando ricopriva il ruolo di capo del Dipartimento per le risorse strumentali a Palazzo Chigi. Sotto inchiesta anche Pamela Oliva, Giuliano Palci e Lucia Mariotti: tutte persone legate ai Biancifiori. Il gruppo, tra il 2009 e il 2011, avrebbe garantito «utilità» in favore di Roberto Gasparotti e Giovanni Mastropietro, all'epoca dei fatti rispettivamente curatore dell'immagine e direttore della fotografia dell'allora premier Silvio Berlusconi. In cambio di agevolazioni nell'aggiudicazione dell'appalto per la «fornitura di un servizio di assistenza - è scritto nel capo di imputazione - e manutenzione hardware e di personale specializzato per il buon funzionamento delle tecnologie audio-video della Presidenza del Consiglio», avrebbero versato ai due 30mila euro, oltre ad un motorino e un container. Avrebbero anche garantito «l'assunzione presso le società del gruppo Biancifiori di alcuni familiari» dei funzionari.



Tra il 2009 e il 2014, invece, sarebbero stati dati a Massimo Schettini, all'epoca responsabile per l'organizzazione tecnica degli eventi istituzionali presso Palazzo Chigi, denaro, buoni benzina e addirittura un pianoforte del valore di circa seimila euro. Sarebbe stata di 20mila euro, invece, la dazione garantita a Ragusa, oltre a biglietti aerei e vacanze in un resort di lusso in cambio del suo interessamento per un appalto.

Mercoledì 11 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:15



