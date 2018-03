Roma, Camere con vista degrado: slalom tra buche e abusivi

di Simone Canettieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sta per iniziare la Terza Repubblica? In via del Tritone, a un tiro di schioppo da Palazzo Chigi, c’è una buca- cratere «che sta qui dal Governo Giolitti», scherza un tassista. Rassegnato per gli ammortizzatori, soddisfatto per il tran tran: è il giorno dello sbarco dei parlamentari ruotanti (con trolley d’ordinanza). I Palazzi del potere si aprono verso l’ignoto, il centro di Roma dà solide sicurezze: le strade bucherellate intorno a Montecitorio, i sacchi di rifiuti lasciati a mo’ di...