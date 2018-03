Civitanova Marche, Alvere Ercoli, 97 anni legge Il Messaggero fin da quando era ragazzo

di Rosalba Emiliozzi

Ha 97 anni e legge il giornale senza occhiali, Il Messaggero, il quotidiano che fa parte della sua vita ormai da 80 anni. Il marchigiano Alvere Ercoli, nato il 21 settembre del 1920, commerciante in pensione di Civitanova Marche, non inizia la giornata se non ha letto a fondo tutto il suo giornale. «Inizia dagli editoriali e dalla politica, è molto appassionato, non gli sfugge nulla e legge senza mai usare gli occhiali - dice il figlio Ennio Ercoli - Mio padre è un affezionato lettore fin da quando era ragazzo, comprava Il Messaggero quando a portarlo a casa era lo strillone e il quotidiano costava 50 lire».



Alvere Ercoli, due figli, rimasto vedovo nell'agosto scorso dopo 66 anni di matrimonio con la sua Giustina Recchi, approfondisce con passione i grandi fatti politici nazionali e internazionali con la lettura del quotidiano cartaceo, il figlio gli ha messo davanti anche l'edizione digitale con lo sfoglio su tablet ma lui preferisce l'edizione classica, il rumore dei fogli che girano, le pile di giornali conservate in casa. «Papà, che ormai è costretto a stare a casa, è la prima cosa che fa la mattina, per lui è un appuntamento fisso, dopo la lettura ama discutere e scambiare opinioni su ciò che è successo - racconta il figlio - In tv guarda le corse della Ferrari e dopo va a leggere l'articolo».

Sabato 24 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:01



