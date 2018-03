Roma, allerta per la rete Isis: vigilanza rafforzata per Pasqua

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Il tavolo tecnico è previsto per questa mattina in Questura. Misure straordinarie in vista della Pasqua. Ma intanto il warning, dopo la segnalazione trasmessa dalla Farnesina su possibili attentati terroristici, è già scattato: con un anticipo sull'innalzamento del dispositivo di sicurezza già predisposto per le prossime festività. Massima attenzione alle iniziative religiose: dalle celebrazioni nelle chiese della città a quelle all'aperto, come la tradizionale via Crucis con Papa Francesco al...