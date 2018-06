Due matrimoni finiscono in sparatoria nel Napoletano: ferito un uomo

di Dario Sautto

turbolento, quello di ieri sera al Blue Marlyn Club di. Un uomo, di cui non sono state diffuse le generalità, è rimasto ferito alle gambe in una sparatoria che è seguita ad un litigio in uno dei locali più chic all’ombra del Vesuvio. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata che si sono immediatamente messi sulle tracce dello sparatore.Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, la sparatoria è avvenuta dopo le 22, nel noto locale per cerimonie alle pendici del Vesuvio. Uno dei ristoranti preferiti per banchetti e festeggiamenti, ultimo luogo in cui potersi aspettare un episodio del genere. Anche ieri, erano in corso due cerimonie contemporaneamente e, a quanto pare, i due protagonisti in negativo della folle serata erano invitati a due matrimoni differenti. Durante il banchetto, però, i due uomini si sono incrociati, hanno avuto un acceso diverbio per futili motivi, erano stati separati e tutto sembrava essersi esaurito lì, con la promessa di ritrovarsi in un secondo momento per «discutere» ancora.Quella, però, era stata solo la miccia che aveva innescato l’esplosione di violenza, culminata nella sparatoria avvenuta alcuni minuti dopo. Poco dopo, infatti, uno dei due ha fatto ritorno in una delle sale affollate per cercare il suo «rivale». Forse aveva recuperato la pistola in auto, nel parcheggio. A quel punto, ha estratto l’arma dalla giacca e ha fatto fuoco, esplodendo alcuni colpi verso il bersaglio scelto. Un proiettile ha raggiunto e ferito la vittima ad una gamba, tra il panico generale. Poi, l’uomo si è dato alla fuga in auto, imboccando velocemente via Panoramica, mentre qualcuno ha provato anche a fermarlo. Nel frattempo, alcuni invitati hanno accompagnato il ferito al pronto soccorso dell’ospedale di Boscotrecase: per fortuna non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno ascoltato la vittima e alcuni testimoni, riuscendo facilmente a risalire all’identità di chi ha sparato. I due, infatti, si conoscevano bene e forse tra loro ci sono vecchie ruggini. Varie pattuglie sono state impegnate sul territorio, in una vera e propria caccia all’uomo per fermare l’uomo ancora armato.Dopo aver esploso i colpi di pistola, infatti, l’uomo, un pregiudicato di Torre Annunziata, si è rapidamente dato alla fuga ed è ricercato. Diversi posti di blocco sono stati disseminati su tutto il territorio vesuviano. I carabinieri stanno raccogliendo tutti gli elementi utili alle indagini, con i rilievi all’interno del locale, l’acquisizione dei filmati di alcune telecamere in zona e, soprattutto, la ricerca del fuggitivo, che avrebbe lasciato il locale in compagnia di un’altra persona. Almeno per il momento, gli investigatori escludono possa trattarsi di un agguato di camorra. Le modalità e la tempistica fanno propendere esclusivamente per la lite degenerata. L’episodio è avvenuto davanti a decine di testimoni, tra cui molti bambini, il che ha aumentato il rischio che le due cerimonie in corso potessero trasformarsi in tragedia.