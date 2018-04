Mistero alle Cinque Terre: a Riomaggiore il mare di tinge di bianco

È diventato bianco all'improvviso questo pomeriggio il mare del porticciolo di Riomaggiore, nelle Cinque Terre. Una misteriosa sostanza biancastra ha creato una ampia chiazza che ha preoccupato non poco cittadini e turisti che hanno segnalato il fenomeno alla Capitaneria di Porto. Sul posto è stata chiamata anche l'Arpal per effettuare i campionamenti ma nel frattempo la strana chiazza si era quasi completamente dissolta.Dalle prime verifiche sembra che la sostanza abbia origine da un piccolo torrente che si immette nel porticciolo. Il personale della guardia costiera ha effettuato controlli nei cantieri edili attivi, dove però era tutto in regola. Sono in corso accertamenti in laboratorio per stabilire quale sostanza possa aver colorato di bianco le acque del mare. Tra le ipotesi anche quella dell'effetto di pollini naturali.