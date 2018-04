Rimini, studentessa inglese denuncia: «Molestata nel giardino di un hotel abbandonato»

Una studentessa inglese di 20 anni, in vacanza a Rimini con un gruppo di connazionali, ha denunciato alla polizia di essere stata avvicinata da tre uomini e di essere stata molestata mentre si trovava nel giardino di un hotel in disuso. Sarebbe successo intorno alla mezzanotte a Rivazzurra di Rimini. Verso le 5 del mattino, la ragazza, che era alterata dall'alcol, sarebbe stata accompagnata da un'amica in ospedale. I medici non hanno trovato segni di violenza, ma hanno segnalato il caso alla polizia. In procura, il pm Davide Ercolani ha aperto un'indagine per violenza sessuale.



Gli inquirenti stanno lavorando per stabilire cosa sia successo alla giovane nella mezzora in cui ha lasciato l'hotel da sola per andare a ballare, tornando poi in camera convinta di essere stata molestata da uno sconosciuto. La ragazza, prima di entrare nel locale notturno, si sarebbe diretta verso il giardino di un edificio abbandonato per appartarsi per un bisogno fisiologico. Mentre si trovava accovacciata a terra, sarebbe stata avvicinata da tre uomini e uno di loro l'avrebbe palpeggiata. Impaurita, sarebbe tornata in albergo. Il dirigente della squadra mobile della Questura di Rimini, come da prassi, ha informato dell'accaduto l'ambasciata inglese.

