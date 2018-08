Riace, il Viminale: «Non sono stati sbloccati i fondi per il Comune»

«Il Viminale non ha sbloccato i fondi a favore del Comune di Riace». È quanto precisano fonti del Viminale sottolineando che il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione «sta valutando le controdeduzioni trasmesse dal sindaco». «È un passaggio necessario - viene rilevato - dopo l'accertamento di molte, gravi e diffuse criticità per spese che non risulterebbero ammissibili. Si tratta di anomalie che hanno contribuito ad aggravare le difficoltà finanziarie».



Venerdì 31 Agosto 2018



