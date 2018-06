Recanati, dosi pronte allo spaccio: istruttore di tennis arrestato

Insegnante di tennis di giorno, spacciatore di sera. A Recanati è finito in manette un pusher insospettabile, arrestato dai carabinieri per detenzione a fini di spaccio di 35 grammi di cocaina. Si tratta di un 38enne incensurato, istruttore di un circolo sportivo, che reclutava i clienti sul campo di terra battuta.



Il blitz dei militari è scattato a Villa Musone, nell'ambito dei controlli denominati "Estate sicura": l'uomo, fermato mentre era in auto, aveva con sé una bustina contenente un grammo di cocaina. Altri 18 involucri con ulteriori sono stati trovati nella sua abitazione, insieme a materiale per il confezionamento e per la pesatura della droga. A casa aveva anche più di 1.350 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio.



Per gli investigatori, l'uomo, sfruttando l'attività e le amicizie sportive, avrebbe organizzato una rete di spaccio tra Villa Musone e Squartabue. L'istruttore era stato messo agli arresti domiciliari su richiesta del pm Andrea Laurino. L'imputato ha patteggiato la pena sospesa di due mesi, 20 giorni e 533 euro di multa ed è stato rimesso in libertà.

Martedì 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:22



