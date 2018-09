Figli uccisi a Rebibbia dalla madre, il padre è in carcere in Germania

Si trova in carcere in Germania il padre dei due bimbi uccisi martedì scorso da Alice S., la detenuta 33enne di origine tedesca che martedì scorso ha lanciato i due figlioletti per le scale nel reparto nido del carcere di Rebibbia a Roma. A rintracciare Ehis E., nigeriano, sono stati i Carabinieri e l'Interpol. Ieri la Procura di Roma ha lanciato un appello per ottenere il via libera per l'espianto degli organi da Divine, il piccolo di 18 mesi per il quale i medici del Bambino Gesù hanno accertato la morte cerebrale. La figlia più piccola, Faith, di sei mesi, è morta sul colpo. La donna era in carcere da poco meno di un mese per spaccio di stupefacenti. A Piazzale Clodio i magistrati hanno inoltrato al gip Antonella Minunni la richiesta di convalida dell'arresto della donna e nei prossimi giorni è atteso l'interrogatorio di convalida.

Giovedì 20 Settembre 2018



