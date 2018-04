Tragica partita di rugby femminile, diciottenne batte la testa e lotta per la vita in ospedale

di Alessia Strinati

Batte la nuca con violenza durante una partita di rugby, ora la giovanesi trova in gravi condizioni. La 18enne ha battuto la nuca in campo durante una partita di rugby degli Amatori Parma Under 18 a Ravenna. Soccorsa subito in campo è stata portata all'ospedale Bufalini di Cesena il eliambulanza.La giovane è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico d'urgenza e si trova ora in rianimazione. Per i medici le sue condizioni sono molto gravi e non si sbilanciano con le informazioni. L'infortunio è avvenuto a seguito di un comune placcaggio: Rebecca nell'uno contro uno ha sbattuto la nuca a terra e dopo qualche minuto è svenuta.Il medico è interventuo durante il match e i soccorsi sono stati chiamati con tempestività, ora si spera che l'aver agito con tale immediatezza possa aver salvato la vita alla 18enne amante e promessa del rugby. Il match è stato ovviamente sospeso dopo il trasporto della giovane in ospedale.