Rebecca, donati gli organi della 18enne rugbysta morta dopo un placcaggio

di Paolo Ricci Bitti

Rebecca, con la sua gioia di correre con una palla da rugby tra le mani, continua a vivere in altre persone: nella notte all'Ospedale Bufalini di Cesena i chirurghi non sono mai usciti dalla camera operatoria. I genitori della rugbysta di 18 anni di Reggio Emilia morta dopo un placcaggio hanno datto il consenso all'espianto degli organi e così in tutt'Italia chi soffriva da tempo aggrappato alla speranza di trovare un donatore ha ricevuto la chiamata tanto attesa.

Gioved├Č 3 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:43



