Accoltella il compagno della ex e rapisce i figli piccoli, ma si schianta: grave uno dei bimbi

PADOVA- Durante una violenta lite familiare accoltella il nuovo compagno dell'ex ragazza a Padova e scappa con i figli minori di sei e otto anni a bordo dell'auto sottratta al nonno materno dei ragazzini, provocando poi un grave incidente nell'Ascolano.



L'autore dell'aggressione e della rocambolesca fuga il 24 agosto scorso, come accertato dalla polizia di Padova, è un 24enne della comunità sinti ora messo in stato di fermo su disposizioni della Procura di Ascoli Piceno: è stato rintracciato e identificato dagli uomini delle Volanti di San Benedetto del Tronto e della Stradale di Amandola all'ospedale civile Madonna del Soccorso dov'era ricoverato dopo l'impatto frontale con l'auto avvenuto il 29 agosto a Cupra Marittima in cui è rimasto ferito gravemente uno dei due suoi figli. I poliziotti erano stati chiamati perché il 24enne era stato segnalato in forte stato di agitazione.



Il fermo è stato disposto per le accuse di rapina aggravata dall'uso di armi, minacce gravi, lesioni personali e sottrazione di minorenni. Durante il trasferimento nella casa circondariale di Marino del Tronto il giovane si è scagliato contro i poliziotti, colpendoli e cercando di divincolarsi. I due figli, dopo aver ricevuto le cure del caso, sono stati riaffidati alla madre nel frattempo giunta da Padova.

