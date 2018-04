Sant'Elpidio Mare, rapina finisce in tragedia alle pompe funebri, titolare muore dopo essere stato legato e picchiato

La rapina finisce in tragedia, un morto a Sant'Elpidio a Mare, in provincia di Fermo. E’ accaduto in un’agenzia di pompe funebri in via Adige. Tre banditi si sono fatti aprire dalla vittima, Stefano Marilungo, 65 anni, titolare dell'agenzia, poi lo hanno picchiato selvaggiamente, legato e imbavagliato.Ma il trambusto ha attirato il fratello maggiore, Sergio, 72enne co-titolare che abita sopra il magazzino. A lui i banditi hanno riservato lo stesso trattamento, picchiandolo e legandolo, per poi mettere a soqquadro i locali, per un bottino che al momento pare modesto, e darsi alla fuga. Il fratello maggiore è riuscito a liberarsi e a chiedere l’aiuto dei vicini. Immediato l’arrivo dei carabinieri e dei soccorritori della Croce azzurra, ma purtroppo per Stefano non c’era più nulla da fare: era morto, probabilmente per asfissia.