Napoli, rapina con sequestro in pizzeria: bandito tradito dal telefonino che suona

di Nico Falco

I poliziotti l'hanno scovato grazie ad un telefono che continuava a squillare. Poco lontano c'era il suo motorino e, a qualche metro, lui nascosto dietro un cancello. Luigi Capriello, 21 anni, è stato arrestato con l'accusa di avere sequestrato e rapinato, insieme ad un complice, i dipendenti di una pizzeria della Loggetta.



Il ragazzo è stato rintracciato dagli agenti in Via Giustiniano - allertati da una telefonata al 113 - nascosto dietro ad un cancello mentre a terra continuava a squillare un telefonino vicino ad uno scooter col motore ancora caldo; un agente ha risposto alla chiamata e una persona ha detto di essere il proprietario dell'apparecchio che gli era stato sottratto poco prima.



Secondo quanto accertato dagli agenti, una rapina effettivamente era stata compiuta da due persone in una pizzeria poco lontano. I quattro dipendenti erano stati chiusi all'interno e, con minacce, uno di loro aveva consegnato ai banditi la somma di mille euro. Capriello è stato riconosciuto da un dipendente giunto sul posto dove era lo scooter e dalle immagini di videosorveglianza del locale.

Domenica 24 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:05



© RIPRODUZIONE RISERVATA