Rai, domani voto online per scegliere i candidati al cda: cinque i nomi

Saranno scelti online i candidati del M5S al Cda della Rai: la votazione avverrà sul sistema Rousseau domani dalle 10 alle 19. Lo si legge sul blog. È stata fatta una prima scrematura e sono stati individuati dei profili pronti ad impegnarsi nella realizzazione della nostra visione di tv pubblica. I profili più votati saranno quelli che il M5S esprimerà in Parlamento. Ogni iscritto potrà esprimere una sola preferenza. Cinque i nomi fra cui scegliere: Paolo Cellini; Beatrice Coletti; Paolo Favale; Claudia Mazzola; Enrico Ventrice.



«La Rai che vogliamo sarà imparziale e indipendente a partire dalla governance e ci batteremo affinché - si legge sempre sul blog delle stelle - questo corollario non venga derubricato solo a buona intenzione. La legge di riforma, approvata nel 2015, prevede un Consiglio di amministrazione ridimensionato da 9 a 7 componenti. Per la prima volta non toccherà alla Commissione di Vigilanza, ma saranno la Camera e il Senato a eleggere 2 componenti per parte.



Altri 2 membri saranno scelti dal Consiglio dei Ministri, mentre un altro verrà designato dall'assemblea dei dipendenti dell'azienda. Il Parlamento sarà chiamato quindi a scegliere 4 nomi tra coloro che hanno inviato il proprio CV nell'ambito della procedura di selezione pubblica prevista dalla legge». Dalla votazione online emergeranno «i profili più votati che saranno quelli che il MoVimento esprimerà in Parlamento anche in relazione a dove si sono candidati (alcuni profili lo hanno fatto solo in uno dei due rami del Parlamento) e tenendo conto della rappresentanza di genere».

