Ragno violino, spuntano altri casi nel Nordest

Era gennaio dell'anno scorso quando il- lo stesso insetto che ha morso nei giorni scorsi un ufficiale della polizia municipale di, salvato davvero in extremis dai medici - ha colpito anche a Nordest, a Sottomarina, per la precisione. Vittima del morso che può essere letale fu allora un imprenditore, G.B., che rischiò di perdere il piede. Ma non fu il solo in quel periodo a subire le devastanti conseguenze del veleno del Loxosceles rufescens Dufour (il nome scientifico di questo aracnide). A fine dicembre anche una ragazza in provincia di Pordenone venne punta mentre dormiva a letto.LEGGI ANCHE«È cominciato tutto il 17 novembre (del 2016, n.d.r.) – ha raccontato l'imprenditore – sono andato nell’orto e, come sempre, ho infilato gli. Dopo trenta minuti me li sono tolti, sono andato a casa e ho cominciato a sentire una. Ho dato una rapida occhiata e mi sono accorto di avere. All’inizio non ci ho fatto caso, ma al secondo giorno è comparsa una. A questo punto ho deciso di andare dal dottore che mi ha dato degli. Dopo tre giorni però la situazione è peggiorata:. Torno dal medico che mi aumenta gli antibiotici. Nel frattempo arriva il weekend e la situazione precipita.LEGGI ANCHE Il ragno violino, vive in Italia ed è velenoso Alla domenica sera cammino per il centro storico e quasi cado dai forti dolori al piede. Torno a casa e i dolori aumentano. Così alle cinque del mattino decido di andare al pronto soccorso. Il medico mi fa un’antitetanica e mi manda subito dall’ortopedico».«Mi ha subito detto che la situazione era grave e mi ha consigliato di correre subito a Padova al. Il ragno – continua G.B. - mi ha fatto una ferita di 7 centimetri per 4 di profondità. L’infezione era ormai arrivata vicino al ginocchio eHo dovuto anche fare una tac per vedere se l’infezione aveva raggiunto altre zone».LEGGI ANCHEA una venticinquenne di Prata di Pordenone è accaduto invece a fine dicembre 2016. Il risveglio con un dolore improvviso alla caviglia e l'inizio di un fine settimana infinito trascorso tra guardia medica e due pronti soccorso prima di giungere alla diagnosi corretta: morso di un ragno velenoso, il ragno violino. L'animale di piccole dimensioni che vive nell'ombra e morde solo se minacciato, o se lo si tocca inconsapevolmente, ad esempio girandosi nel letto come probabilmente è accaduto alla ragazza pordenonese.