Ragazzina scomparsa a Brescia, i soccorritori: «Continuiamo a cercare, per noi è ancora viva»

Neppure una piccola traccia, nemmeno un segno del passaggio di Iuschra, la ragazzina autistica di 12 anni, scomparsa da giovedì nei boschi di Serle, nel Bresciano e da allora cercata da centinaia di persone. Nonostante ciò «sono in corso le ricerche di una persona viva anche perché non abbiamo ragione di pensare diversamente». Lo hanno spiegato i vertici della Prefettura di Brescia dopo il punto della situazione fatto con i soccorritori. «Abbiamo rimodulato le modalità di ricerche con 265 uomini in campo e implementato le squadre sul territorio che oggi sono 31 rispetto alle venti dei giorni scorsi», è stato spiegato.La conformazione del terreno: ricco di grotte, forre, doline e scarpate rende difficile le operazioni, così come si teme che la ragazzina possa non rendersi conto della situazione nascondendosi nel caso sentisse i richiami dei soccorritori. Una situazione terribile per sta prostrando i genitori e i fratelli della ragazzina.