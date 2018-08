Jesolo, quindicenne violentata in spiaggia di notte

Violentata in spiaggia a Jesolo dopo la serata con gli amici. Una 15enne ha subito una violenza sessuale mentre era in vacanza. Sulla vicenda indaga il locale commissariato e la squadra mobile di Venezia mentre la Procura dei Minori ha aperto un fascicolo in base alla denuncia dei familiari della giovane. Come riferiscono i giornali locali, la ragazzina di colore, residente in Friuli Venezia Giulia, aveva avuto il permesso di allontanarsi dai familiari per passare una serata con degli amici.LEGGI ANCHE Quindicenne in Salento denuncia: «Io, violentata da due extracomunitari nella pineta» Ad un certo punto si sarebbe allontanata dal gruppo - non è chiaro se era in un locale o già in spiaggia - per essere raggiunta dall'aggressore, definito straniero, che le avrebbe usato la violenza confermata dai sanitari dell'ospedale di San Donà di Piave (Venezia). Scattato l'allarme per la temporanea sparizione della giovane, gli amici ed un passante avrebbero sentito delle grida di aiuto, ritrovando la 15enne a violenza già consumata. Immediato quindi l'intervento di polizia e sanitari del Suem 118 per le cure del caso e una prima sommaria ricostruzione dei fatti.