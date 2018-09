Donna stuprata in auto dall'uomo a cui aveva dato un passaggio

Ha chiesto un passaggio per andare in stazione, ma l'uomo che aveva deciso di accompagnarla prima le ha proposto di comprare insieme una dose di cocaina e poi l'ha violentata. È successo la scorsa notte in uno spazio verde nella periferia di Parma. La vittima è una donna di 32 anni di Fidenza, residente in città. Ieri sera ha chiesto un passaggio e un 26enne originario della Costa d'Avorio si è offerto di accompagnarla.



La donna, tossicodipendente, si è fatta convincere ad acquistare la droga, ma una volta presa la dose l'uomo l'ha trascinata in un piccolo spazio verde poco distante e ha abusato di lei, picchiandola e minacciandola di morte. Due ragazzi sono passati lungo la strada e hanno subito chiamato il 112. Il 26enne è fuggito ma è stato identificato e fermato dai carabinieri poco dopo. La giovane è stata invece medicata al pronto soccorso: per lei una prognosi di dieci giorni.

Domenica 16 Settembre 2018



