Ragazza di 16 anni sta per lanciarsi dal cavalcavia: automobilista la salva

Ha tentato di farla finita lasciandosi cadere nel vuoto, dall’alto di un ponte. Fortuna che un automobilista di passaggio lungo l’autostrada A27 l’ha notata in piedi sul cornicione di un cavalcavia, e ha lanciato l’allarme chiedendo l’intervento della polizia stradale. Una corsa disperata quella degli agenti che, non riuscendo a trovarla, hanno chiesto il supporto di una pattuglia del commissariato e del 118 di Vittorio Veneto. La ragazza, 16 anni appena, è stata soccorsa e messa in salvo ieri sera poco dopo le 21.30. Era confusa e agitata, ma stava bene. Nonostante le sue buone condizioni fisiche però, è stata accompagnata per accertamenti all’ospedale.





Sos Suicidi. Sono attivi alcuni numeri verdi a cui chiunque può rivolgersi per avere supporto e aiuto psicologico:

Telefono Amico 199.284.284

Telefono Azzurro 1.96.96

Progetto InOltre 800.334.343

De Leo Fund 800.168.768



