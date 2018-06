Ragazza disabile morsa da un topo mentre dorme nella sua stanza: choc in Puglia

di Tranquillino CAVALLO

Preoccupazione nel centro storico di Mesagne dove un ratto ha morso una ragazzina disabile mentre dormiva. La notizia è stata diffusa dagli stessi genitori preoccupati per le condizioni in cui versa il centro storico stretto tra ratti e scarafaggi. La vittima è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso. Intanto il Comune, sulla vicenda, ha assicurato di svolgere regolarmente la derattizzazione e la disinfestazione della città. L’episodio si è verificato nel centro storico dove da tempo alcuni residenti hanno denunciato la presenza di ratti e scarafaggi. Questi ultimi sembra si siano annidati anche al di sotto del lastricato calcareo nei punti in cui vi sono delle lesioni che gli permettono di rifugiarsi in ambienti sicuri. I ratti, al contrario, sono stati visti nelle diverse abitazioni disabitate della zona e si muovono nelle abitazioni circostanti alla ricerca di cibo. Così, una ragazzina ha vissuto una storia traumatica poiché mentre dormiva ha sentito un dolore al corpo e si è svegliata. Ha acceso la luce del comodino e ha notato che un grosso ratto la guardava dallo stesso letto. Pochi secondi e poi è fuggito mentre la ragazzina ha iniziato a urlare. I genitori si sono precipitati nella cameretta e hanno visto la figlia spaventata che ha raccontato loro quanto accaduto. Immediata la telefonata al 118 e l’arrivo di un’ambulanza che ha trasferito la ragazza presso l’ospedale “Perrino” di Brindisi per sottoporla agli accertamenti del caso.



La notizia si è diffusa in città dove i residenti del centro storico da tempo hanno lamentato una presenza di ratti e insetti striscianti. «Abbiamo appreso la notizia e la stiamo verificando – ha spiegato l’assessore all’Ambiente ed Ecologia, Omar Ture –. Posso assicurare che mensilmente il Comune svolge le operazioni di disinfestazione e derattizzazione dell’intera città. In occasione di questo fatto increscioso abbiamo anticipato al 2 luglio gli interventi appena descritti. In ogni modo voglio invitare i cittadini a voler segnalare al comando della polizia locale o negli uffici dell’assessorato eventuali criticità riscontrate in maniera tale che possiamo intervenire con operazioni straordinarie mirate». Tuttavia alla presenza di ratti e scarafaggi si aggiunge anche quella dei piccioni che hanno nidificato in vari rioni della città

Sabato 23 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 24-06-2018 22:37



