Raganello, paradiso naturale divenuto inferno in un attimo

di Francesco Bevilacqua

Quanto accaduto lunedì pomeriggio nel parco del Pollino, al di là del dolore e della rabbia, sarà oggetto di accurate indagini. Ma sia l’ondata di piena del torrente Raganello dovuta a una fatalità, sia che si stabiliscano responsabilità umane e se ne traggano le conseguenze per il futuro - vi era stata un’allerta meteo diramata sin dal giorno prima e sarebbe stato prudente impedire l’accesso alle gole - questa tragedia non deve far passare l’idea della “colpevolezza” di...