Morti nella piena del Raganello, salvata bimba di 9 anni: è grave, i genitori sono tra le vittime

La bambina è stata trovata vicino ad un cadavere, ha riferito Gagliardi.«Era semicosciente ma in evidente stato di choc. L'abbiamo trovata accanto ad un cadavere e da quello che ho saputo in seguito, quasi certamente i genitori sono tra le vittime», ha raccontato il soccorritore.

C'era anche Chiara, unadi 9 anni tra gli escursionisti travolti dalla piena del. La piccola è stata salvata ieri, e a testimoniare l'intensità di quel momento ci pensa una foto: «Da oggi questa è la foto della mia vita». Lo ha scritto su Facebook Pasquale Gagliardi, dirigente medico dell'Elisoccorso di Cosenza.LEGGI ANCHE Calabria, escursionisti travolti dalla piena del Raganello: 10 morti, tre dispersi. Grave una bimba​ Della bimba si vede una mano, un braccino ricoperto di fango stretto in un abbraccio. Quando è stata trovata si trovava in uno stato di ipotermia ed è stata trasportata all'ospedale di Cosenza, poi nella notte il trasferimento in eliambulanza al Cardarelli di Napoli a causa della gravità delle sue condizioni: la piccola ha ingerito sabbia e fango.