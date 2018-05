Quirinale, il Presidente Mattarella incontra la Croce Rossa Italiana

“Siamo orgogliosi di festeggiare l’8 maggio insieme al Presidente Mattarella che ringrazio per la disponibilità e la consueta grande capacità di ascolto. La Croce Rossa Italiana si può fregiare dell’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica: durante l’udienza abbiamo portato con noi i nostri 160mila volontari che in tutta Italia portano avanti l’opera di soccorso, supporto e aiuto alla propria comunità e ai più vulnerabili”, ha dichiarato Francesco Rocca.In occasione della Giornata Mondiale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, il Consiglio direttivo nazionale della Croce Rossa Italiana, guidato dal presidente nazionale Francesco Rocca, ha incontrato al Quirinale il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.“Durante l’incontro abbiamo voluto sottolineare l’importanza del volontariato per l’Italia tutta e il grande profilo solidale che ancora fortunatamente esiste da Nord a Sud. Grazie ai volontari siamo riusciti a essere presenti a ogni sbarco di migranti, come a intervenire in tutte le emergenze nazionali e locali, dai terremoti al sostegno ai senza fissa dimora e ai nuovi poveri. Il volontariato in Italia ha un ruolo fondamentale nei servizi di prossimità: in particolare, le donne e gli uomini della Croce Rossa Italiana sono volontari formati che, facendo parte delle comunità stesse, conosco i bisogni e le vulnerabilità e sono normalmente i primi a intervenire in caso di disastro naturale, come abbiamo visto ad Amatrice e nel Centro Italia colpito dai terremoti. Infine, abbiamo anche sottolineato la nostra preoccupazione per l’aumento a livello globale degli attacchi contro gli operatori umanitari e le strutture sanitarie: non passa settimana senza una drammatica notizia di questo tipo e per questo c’è bisogno di ogni sforzo diplomatico possibile per ribadire con forza l’importanza della protezione di chi porta aiuto e soccorso. L’Italia è un attore protagonista nello scenario internazionale e siamo sicuri farà la sua parte, anche nell’aumentare i fondi destinati alla cooperazione internazionale, unico vero modo per aggredire le cause dei flussi migratori”, ha concluso il Presidente nazionale della Croce Rossa Italiana.Durante l’udienza, la delegazione di Croce Rossa Italiana ha donato al Presidente Mattarella una bandiera di Croce Rossa e una copia del libro “Souvenir da Solferino”, scritto dal fondatore Henry Dunant, testo base dell’idea di Croce Rossa nel mondo.