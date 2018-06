Alto Adige, 15enne assiste ai fuochi notturni: scivola in un burrone e muore

Era andato ad assistere ai tradizionali fuochi notturni del Sacro Cuore in Alto Adige: ma un 15enne non è più tornato a casa. Il giovane aveva partecipato con un gruppo di amici all'accensione di un rogo sul Crono del Roen, sul confine tra il Trentino e l' Alto Adige. Di notte durante la discesa a valle il ragazzo con ogni probabilità è scivolato e finito in un burrone. Nessuno si è però accorto dell'incidente, solo questa mattina i familiari hanno lanciato l'allarme perché il figlio non era tornato a casa. Il soccorso alpino ha localizzato la salma ai piedi di un pendio. Ogni anno, la prima domenica di Corpus domini, i fuochi del Sacro Cuore vengono accesi sui monti in segno di fedeltà agli ideali tirolesi, a ricordo di un voto fatto nel 1796 dal capopopolo Andreas Hofer in occasione di un attacco, poi respinto, dei francesi.

Luned├Č 11 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:16



