«Cinese di m...», rischia il processo il prof delle medie che insultò studente 12enne

Aveva insultato un suo studente di 12 anni. «Cinese di m...», gli aveva detto guardandolo dalla cattedra. Ora, rischia di finire sotto processo per istigazione all'odio razziale. Il pm Mario Bendoni, della procura di Torino, ha infatti chiuso le indagini a carico di un professore delle medie. Il docente era stato segnalato all'ufficio scolastico regionale e alla rappresentante di classe. È l'effetto della stretta nei confronti dei fascicoli di questo genere annunciata a inizio luglio dal procuratore Armando Spataro, che ha disposto che i reati di odio etnico, razziale e religioso corrano su una corsia preferenziale. «Non tocca a noi intervenire nell'analisi politica e sociale, ma come Procura dobbiamo dare una risposta a questi reati odiosi e insopportabili», aveva spiegato il magistrato, che nell'annunciare le nuove linee guida aveva ingaggiato un duello a distanza con il ministro dell'Interno Matteo Salvini. «Nessuno può vietare a un barcone di attraccare», aveva detto. «Forse pensa che l'intera Africa possa essere ospitata in Italia? Idea bizzarra», era stata la risposta del vicepremier.

Martedì 31 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:04



© RIPRODUZIONE RISERVATA